Ortigia, a rischio la sopravvivenza degli antichi papiri della Fonte Aretusa

Siracusa – L’eccezione siciliana.

Alla Fonte Aretusa il papiro cresce spontaneo, libero, come sulle rive del Nilo. Un’eccezione botanica. Secondo la leggenda, la ninfa Aretusa, in fuga dal dio Alfeo, si trasformò in fonte per sfuggire all’inseguimento. E proprio qui, tra acqua dolce e mare, la sua storia continua a vivere sospesa tra letteratura e realtà, mentre il papiro (Cyperus papyrus) resta custode eterno di quel racconto antico. Solo in Egitto questa pianta nasce naturalmente con la stessa forza e continuità; poi altrove viene coltivata in ambienti controllati; qui invece vive spontanea. Dal punto di vista scientifico, il papiro è una pianta acquatica perenne dalle radici robuste che si immergono nelle acque poco profonde, mantenendo saldo il terreno e purificando l’acqua intorno a sé. I suoi fusti, cavi e slanciati, possono superare anche i quattro metri e amano la luce del sole.

Spesso accade però che allo stupore segua lo sconcerto. Perché la bellezza a volte, come in questo caso, non è sempre curata e così rifiuti, acqua non sempre limpida, interventi incerti o assenti, l’accumulo di detriti favoriscono la proliferazione di bisce d’acqua, ratti e insetti, come zanzare e moscerini, segnali evidenti di un habitat fragile. A sottolinearlo sono botanici ed esperti di biodiversità, che ricordano come anche piccole modifiche dell’acqua possano indebolire le radici e ridurre la capacità del papiro di sopravvivere e mantenere l’equilibrio dell’ecosistema circostante.

Il papiro è una pianta esigente. Anche se ha bisogno di fanghiglia, necessita di acqua pulita, luce abbondante, e di una potatura, fondamentale per mantenerlo sano e favorire la crescita delle nuove canne; inoltre necessita di habitat stabile e terreno ricco di sostanze organiche. Non tollera l’incuria e non resiste all’indifferenza. Alla Fonte Aretusa, in questo momento, così come già accaduto in passato, l’equilibrio appare fragile; infatti, basta poco per compromettere ciò che la natura ha costruito in secoli, e la perdita di una singola zona può innescare effetti a catena sull’intero gruppo di piante e sulla fauna locale. E allora la domanda diventa inevitabile: come è possibile che un patrimonio così raro, così identitario, non riceva tutela quotidiana? Come convivere con una meraviglia simile senza sentirne il peso, senza protezione?

Il papiro di Siracusa non è soltanto una curiosità botanica. È simbolo vivente, segno tangibile di continuità tra passato e presente, tra natura e cultura. È unico. E già questo basterebbe a tutto il resto. Per questo la sua salvaguardia non può essere affidata al caso. Serve visione, cura, competenze, presenza costante, e soprattutto consapevolezza collettiva, che al momento Siracusa possiede un privilegio che il mondo osserva da lontano ossia un frammento di Egitto trapiantato nel Mediterraneo, un equilibrio naturale che altrove è impossibile. Ma questa bellezza, fragile e rara, non è eterna se non la proteggiamo. Custodirla significa custodire la memoria, l’identità e l’anima stessa della città.

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