Ortigia, auto in mare nel porticciolo: a bordo una turista e la figlia, salvate

Siracusa – Salvate dai passanti. Poteva finire in tragedia la vacanza di una turista londinese e della sua bambina di cinque anni. La cui auto, una Ford Puma a noleggio, è finita stamattina in mare, nel porticciolo di Ortigia, a Siracusa, facendo scattare il salvataggio. La donna avrebbe perso il controllo del mezzo durante una manovra. Quando si è accorta di cosa stava succedendo, ha iniziato a urlare, attirando l’attenzione dei passanti. Che si sono lanciati in acqua per soccorrere lei e la bambina, riuscendo a metterle in salvo. Seppure in stato di shock, non sembrano aver riportato ferite nell’incidente. Sul posto è poi intervenuta la polizia municipale di Siracusa e sono in corso le operazioni di recupero dell’auto dall’acqua.

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