“Ortigia è invasa dai topi”. Non è una novità

Siracusa – Storicamente l’isola di Ortigia a Siracusa è invasa dai topi.

A lanciare l’allarme a Siracusa è il consigliere comunale di Forza Italia Salvatore La Runa. “Dopo i lavori alle reti fognarie che hanno interessato via Santa Teresa e via delle Sirene – afferma – mi sono arrivate segnalazioni da parte di residenti e commercianti della zona che lamentano una presenza cospicua di roditori. Ho invitato gli Uffici competenti a prendere in considerazione un’immediata derattizzazione delle seguenti vie: via Serafino Privitera, lungomare d’Ortigia, via Capodieci, largo della Gancia, via Salomone e via Gaetano Abela.”

© Riproduzione riservata