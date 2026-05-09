Ortigia, sequestrato l’Ape-calessino decorato come un carretto siciliano. Era abusivo

Era senza licenza.
di Redazione
Siracusa – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati sull’isola di Ortigia in questi giorni di intenso afflusso turistico, i carabinieri della compagnia di Siracusa hanno controllato 77 veicoli, identificato 132 persone, elevato sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per oltre 7.000 euro e sequestrato 8 veicoli.
Nel corso dei controlli è stato sequestrato anche un ape-calessino poiché adibito a servizio di taxi senza licenza.
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