Giudiziaria
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09/05/2026 12:58

Ortigia, sequestrato l’Ape-calessino decorato come un carretto siciliano. Era abusivo

Era senza licenza.

di Redazione

Siracusa – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati sull’isola di Ortigia in questi giorni di intenso afflusso turistico, i carabinieri della compagnia di Siracusa hanno controllato 77 veicoli, identificato 132 persone, elevato sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per oltre 7.000 euro e sequestrato 8 veicoli.

Nel corso dei controlli è stato sequestrato anche un ape-calessino poiché adibito a servizio di taxi senza licenza.

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