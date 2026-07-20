Ortopedia di Vittoria, precisazioni dell’ASP di Ragusa

Vittoria – In riferimento alle notizie di stampa riguardanti l’Unità Operativa Complessa di Ortopedia di Vittoria, l’ASP di Ragusa precisa che i dirigenti medici attualmente assegnati alla struttura sono cinque, compreso il direttore, tutti titolari di un contratto a tempo indeterminato.

Le informazioni secondo cui tre dei professionisti presterebbero servizio prevalentemente nell’ospedale di Ragusa destano stupore. Per tale ragione, la Direzione strategica dell’ASP ha richiesto alla Direzione medica di presidio di Vittoria una relazione urgente finalizzata a verificare la fondatezza di quanto riportato dagli organi di stampa e a conoscere le eventuali attività di verifica e controllo intraprese per assicurare la presenza nel reparto dei medici assegnati.

Per quanto di propria competenza, la Direzione dell’ASP si è attivata già dallo scorso anno per garantire la continuità delle attività chirurgiche ortopediche a Vittoria, attraverso una rimodulazione dei setting assistenziali e la collaborazione tra le Unità operative del “Guzzardi” e del “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Il modello organizzativo è finalizzato ad assicurare sia le procedure programmate sia la gestione delle urgenze e delle emergenze, distribuendo l’attività tra i due presìdi sulla base delle esigenze cliniche e assistenziali.

Sul fronte del personale, l’Azienda ha messo in campo tutte le misure, ordinarie e straordinarie, per l’adeguamento della dotazione organica. È attualmente in corso la procedura per il conferimento di otto incarichi di dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia, indetta con delibera n. 129 del 24 gennaio 2026, per la quale hanno presentato istanza un medico specialista e sette medici in formazione specialistica.

Prosegue, infine, anche il concorso per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Il prossimo 3 agosto è previsto il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice.

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