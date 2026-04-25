Notte di paura: colpo al bancomat della Banca Agricola, esplosione devasta la filiale

Melilli, Siracusa -Nella notte tra ieri e oggi, un’azione criminale ha scosso il centro abitato di Melilli, dove una filiale della Banca Agricola Popolare di Sicilia è stata presa di mira da un gruppo di malviventi. L’obiettivo dell’assalto è stato lo sportello bancomat situato all’ingresso della sede di via Iblea, fatto saltare in aria mediante l’utilizzo di un ordigno rudimentale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il colpo sarebbe stato messo a segno intorno all’una di notte. I responsabili, dopo aver collocato e fatto esplodere una bomba carta, sono riusciti ad asportare l’intero dispositivo ATM, per poi dileguarsi rapidamente a bordo di un mezzo, facendo perdere le proprie tracce.

L’esplosione ha provocato danni significativi non solo alla filiale bancaria, ma anche alle strutture circostanti. La deflagrazione, infatti, ha mandato in frantumi diverse vetrate degli edifici vicini, generando momenti di forte allarme tra i residenti della zona, svegliati dal boato nel cuore della notte.

Immediato l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Augusta, che hanno raggiunto il luogo del colpo per effettuare i primi rilievi e avviare le indagini. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’assalto e risalire all’identità degli autori.

Fondamentale, in tal senso, sarà l’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente nell’area, già acquisite dagli inquirenti e attualmente al vaglio per individuare movimenti, mezzi e possibili elementi utili all’identificazione del gruppo criminale.

Il comunicato della Banca

In relazione all’evento criminoso che ha interessato nelle prime ore della giornata la filiale BAPS di Melilli, sita in Via Iblea 20, con l’utilizzo di esplosivo che ha causato il divellimento del vetro blindato e dello sportello automatico, la Banca informa la clientela e la comunità locale di essersi immediatamente adoperata con il massimo impegno per garantire la tempestiva ripresa dei servizi e il rapido ripristino della piena operatività.

L’area interessata è stata messa in sicurezza e la Banca sta assicurando la più totale collaborazione alle Autorità competenti, attualmente impegnate nelle attività di accertamento, e alla vigilanza privata, fornendo ogni elemento utile alle indagini. Squadre di tecnici specializzati sono già presenti sul posto in attesa di poter accedere ai locali per la valutazione dei danni alla struttura e la verifica del contenuto degli sportelli.

Nonostante l’accaduto, BAPS ha già attivato tutte le misure necessarie per minimizzare i disagi: la filiale sarà regolarmente aperta al pubblico lunedì 27 aprile, con i consueti orari di sportello, per garantire l’assistenza e le operazioni alla clientela. Si segnala che, a causa dei danni subiti, lo sportello ATM resterà temporaneamente fuori servizio. Il ripristino del prelievo 24/7 avverrà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i necessari tempi tecnici di sostituzione dell’apparecchiatura e di ulteriore rafforzamento delle misure di sicurezza.

Resta nel frattempo garantita tutta l’operatività tramite il servizio Internet Banking, presso gli sportelli ATM BAPS delle filiali limitrofe, nonché contattando il proprio Gestore per qualsiasi richiesta.

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