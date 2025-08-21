Otto salvataggi in tre ore a Cava d’Aliga. Incoscienti in mare. Una ragazza si collassa

Scicli – Otto persone, fra cui diversi giovani, sono stati salvati dai marosi nello specchio d’acqua di Cava d’Aliga. Il mare mosso e le onde invitanti hanno indotto molti bagnanti a immergersi in acqua nonostante le correnti fortissime sconsigliassero la scelta.

Alla fine i bagnini dello stabilimento balneare, con l’ausilio di un gommone di color rosso e dei soci del circolo nautico, hanno tratto in salvo ben otto persone che hanno rischiato di annegare. Una ragazza tratta in salvo, raggiunta la riva, si è collassata. Per lei l’ambulanza del 118.

