Pace del Mela: una donna 50enne perde la vita in un incidente

Messina – Tragico risveglio per la comunità di Pace del Mela. Una donna di 50 anni ha perso la vita in un incidente autonomo, nel tragitto che da Pace centro conduce alla Statale 113, più precisamente in via Pirandello. Per cause ancora da accertare, la donna che ha perso il controllo dell’auto si è violentemente schiantata contro una ringhiera posta a margine di un marciapiede, per poi precipitare in un terreno sottostante la via. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milazzo e i carabinieri della locale stazione, che stanno effettuando i rilievi. Molto probabilmente la donna si stava recando a lavoro, in un’attività commerciale di Giammoro dove prestava servizio.

© Riproduzione riservata