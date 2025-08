Condividi "Padre e figlia morti in un incidente, l’affetto per Martina, il ricordo di Giuseppe" sui social

Vittoria – “Il sorriso di Martina resterà sempre nel cuore dei suoi alunni e di tutti i suoi colleghi di Sesto San Giovanni”.

Così sul canale Facebook di Ragusanews gli amici e colleghi di lavoro di Martina Ruscica, morta insieme al padre Giuseppe in un incidente a Caltagirone. La mamma di Martina lotta tra la vita e la morte.

Martina Ruscica è morta nell’incidente stradale di venerdì pomeriggio sulla strada statale che collega Gela a Catania. Era originaria di Vittoria, viveva a Sesto San Giovanni ed era in vacanza a Scoglitti con i genitori. Il papà era di origine comisana.

Il compagno di Martina, Sacha, l’avrebbe raggiunta il primo agosto. Era salito sull’aereo ed era atterrato a Catania, dove Martina, insieme al papà Giuseppe e alla mamma avrebbe dovuto raggiungerlo. Ma Martina non è mai arrivata in aeroporto.

La madre lotta ora all’ospedale San Marco di Catania.

Martina Ruscica insegnava dal 2018 come insegnante di sostegno nella scuola primaria dell’Istituto “Martiri della Libertà” di Sesto San Giovanni. Aveva frequentato la scuola a Vittoria, dopo la laurea si era trasferita in Lombardia. Aveva insegnato a Milano e dal 2018 era approdata a Sesto San Giovanni.

“Questa notizia mi ha scioccato -scrive Stefania- Ti ricorderemo sempre cara Martina.. il tuo sorriso resterà sempre nel nostro cuore e soprattutto in quello di mio figlio… Il pensiero che al rientro dalle vacanze tu e i ragazzi vi sareste incontrati mi spezza il cuore… Un abbraccio ovunque tu sia”.

“Conobbi Martina qualche anno fa perché amica di un mio cugino, ho avuto modo di apprezzarla, una ragazza eccezionale, una maestra che amava i suoi ragazzi, all’epoca insegnava alla scuola comunale di Milano, persona perbene, pulita, piacevole nei ragionamenti e sempre ottimista -scrive un’altra persona vicina-. Grazie a lei ebbi modo di parlare diverse volte con il suo papà, Giuseppe, persona gentile e molto educata, uomo di altri tempi. Questa notizia mi ha scioccato, ti ricorderò sempre Martina Cara per la persona perbene che sei sempre stata”.

“L’anno scorso alle medie avevo problemi con lo studio e dovevo fare l’esame e lei mi ha aiutato, e dopo che sono stata promossa ci siamo tenute in contatto. Martina sei stata una delle poche persone che ha sempre creduto in me, pensare che ci stavamo riorganizzando per vederci dopo le vacanze. ci mancherai”, conclude un’altra..

© Riproduzione riservata