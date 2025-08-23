“Paga”: ma la multa del Comune di Catania è finta

Catania – La polizia locale di Catania fa sapere che stanno circolando falsi verbali di presunte violazioni al codice della strada, confermando i post allarmati che stavano circolando in questi giorni sui social. A Taormina sono stati trovati diversi fogli contraffatti con l’intestazione della polizia Locale di Catania e un QR code per il pagamento immediato di una multa. “Si precisa che tali documenti sono completamente privi di validità giuridica e non sono stati emessi dal comando, trattandosi di un’attività fraudolenta finalizzata all’estorsione di denaro in maniera illecita”, dicono i vigili.

I falsi verbali presentano alcune irregolarità che ne consentono il riconoscimento, come la data incompleta, l’assenza di targa, luogo e orario della presunta infrazione e la mancanza di indicazioni sulle modalità di pagamento alternative al QR code. “Invitiamo pertanto i cittadini a non effettuare alcun pagamento e a verificare sempre l’autenticità di ogni verbale. Eventuali documenti sospetti devono essere segnalati senza indugio al numero 095531333 o alla mail pm.ufficiopg@comune.catania.it”.

