Palazzina crolla a Licata, si cerca un uomo sotto le macerie

Licata – È successo in via Soldato D’Andrea, in zona Playa Fondachello, a pochissimi metri dal mare di Licata.

Una palazzina ufficialmente disabitata si è sbriciolata intorno alle 19 della domenica delle Palme.

Scattato l’allarme nella zona interessata sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina, i poliziotti del Commissariato cittadino, il personale della Protezione civile e i vertici dell’Utc del Comune di Licata.

La costruzione era transennata poiché a rischio crolli ma a quanto pare veniva a volte abitata da senza casa o immigrati irregolari. «L’allarme è stato lanciato al 112 da un extracomunitario. L’uomo ha detto che erano in tre in quella palazzina. Lui e un altro, sono riusciti a scappare. Il terzo uomo non si sa dove sia», ha detto il sindaco di Licata Angelo Balsamo. I soccorritori e le forze dell’ordine non hanno trovato sul posto chi ha fatto la segnalazione al 112.

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Prosegue senza sosta il lavoro dei pompieri. Tutte le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e quelle del distaccamento di Licata, anche con i mezzi speciali, sono nella zona del crollo. Le unità cinofile dei vigili del fuoco di Catania stanno arrivando da Catenanuova, dove erano impegnate in un servizio. Le squadre di movimento terra dei pompieri stanno invece giungendo da Palermo e da Trapani.

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