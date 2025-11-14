Palazzo Musso a Pozzallo, il Comune rescinde il contratto con la ditta appaltatrice

Pozzallo – Dopo un lungo contenzioso con l’Impresa aggiudicataria, che ha portato alla risoluzione del contratto, finalmente la stessa ha iniziato la rimozione del cantiere e lo sgombero totale delle aree di lavoro con le relative pertinenze.

Sono stati già eseguiti più del 70% dei lavori. La strada che l’Amministrazione Comunale dovrà percorrere è quella di consultare le altre Imprese secondo l’ordine della graduatoria della gara di appalto già eseguita o in subordine espletare una nuova gara.

Palazzo Musso, prima sede del Comune di Pozzallo, è un gioiello architettonico in stile liberty, che subito dopo la conclusione del restauro sarà destinato a Centro di aggregazione sociale e culturale.

