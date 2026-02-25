Palazzo Sottiletta a Palermo. Storia di una architettura incredibile

Palermo – A Palermo è noto col nome di Palazzo Sottiletta e ha una storia che affonda nella seconda metà dell’Ottocento.

Palazzo Sottiletta, così lo chiamano alcuni perchè a vederlo dalla via Ruggero Settimo dove è ubicato sembra poprio così sottile che pare poter cadere con forti folate di vento. Il lato sottile è così stretto molto probabilmente per adattarlo in quel punto al terreno irregolare sul quale è stato costruito.

Il palazzo non è a sottiletta, anzi, è grandissimo, è a pianta triangolare e quello che si vede è un effetto ottico dalla prospettiva angolare.

Si chiama in realtà Palazzo Genuardi. Siamo a metà del 1800, precisamente è il 1857.

La Sicilia è ancora sotto i Borboni e Ignazio Genuardi è barone di Molinazzo. È nato a Comitini, e in questo territorio, e non solo, gestisce quasi tutte le zolfatare. È figlio di Gerlando Genuardi e Adriana Ricci Gramitto. La prima cugina di sua mamma è Caterina Ricci Gramitto, nonché la madre del Premio Nobel Luigi Pirandello.

Luigi però nel 1857 non c’è ancora, nascerà dieci anni dopo. Ignazio Genuardi in quel momento ha 38 anni, è potente, ha molti soldi e vuole costruire un palazzo nella Palermo che conta e dargli il suo nome. Per il progetto manda a chiamare Giuseppe Di Bartolo, da Terranova di Sicilia, architetto, docente di architettura al Politecnico di Torino, e vanta opere in tutta l’Isola. Solo a Palermo ha realizzato: Palazzo Cataliotti, la cornice interna di Casa Professa, il prospetto del Real Teatro di Santa Cecilia.

Iniziano i lavori del palazzo, e vengono ultimati l’anno dopo.

È sposato con la monrealese Anna Ruotolo e tiene solamente 8 figli.

Il suo potere si consolida e comincia l’ascesa. Nel 1962 viene istituita la Camera di commercio ad Agrigento e lui ne è il Presidente indiscusso. Intanto Palazzo Genuardi è diventato un punto di riferimento, una di quelle porte dove bisogna andare a bussare quando ci sono per di mezzo cose grosse. Anzi, ce ne sono due porte di entrata, al n.73 e al n.71, dove oggi c’è un negozio di vestiti.

Il 9 novembre 1872 il barone viene nominato Senatore nel Governo, nella Destra Storica di Minghetti.

Poi la situazione precipita, prima vince elezioni la Sinistra Storica, costringendolo alle dimissioni, poi, nel maggio 1876, Il Tribunale Commerciale di Palermo dichiara il fallimento della sua ditta, la “Ignazio Genuardi&Figli”.

Perde tutto e i suoi beni vengono messi all’asta, compreso il famoso “Palazzo Sottiletta”. Viene riacquistato dal cavaliere Pietro Vita, un ricco proprietario terriero calabrese, che lo lascia in eredità al figlio Arturo. Passerà da un altro paio di mani, infine sarà diviso in appartamenti.

