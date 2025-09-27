Palermo, crolla parte del cornicione della chiesa: ferita una turista di 62 anni

I calcinacci sono caduti a causa delle abbondanti piogge di questi giorni
di Redazione
Palermo – Una turista di 62 anni è rimasta ferita a Palermo dalla caduta di calcinacci dalla chiesa di Santa Ninfa, in via Maqueda. Nella serata di venerdì è crollata parte del cornicione della struttura, a causa delle abbondanti piogge di questi giorni che hanno causato anche altri danni all’edificio. La donna è stata trasportata all’ospedale Policlinico.
Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Protezione civile e polizia. La zona è stata transennata e sono stati effettuati interventi per evitare altri crolli.
