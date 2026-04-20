Palermo, è in vendita Villa Virginia, capolavoro liberty

Palermo – A pochi passi da Piazza Politeama e da Villa Malfitano della Fondazione Whitaker, centro nevralgico e cuore pulsante di Palermo, Villa Virginia rappresenta uno degli esempi più eleganti e significativi del primo Liberty locale. La residenza, oggi in vendita, è stata realizzata tra il 1906 e il 1908 su progetto dell’architetto Filippo La Porta, ed è stata commissionata dall’imprenditore Vincenzo Caruso – figura di spicco legata alla potente famiglia Florio – che volle dedicare alla moglie Virginia una dimora che fosse una vera e propria opera d’arte.

Quello di La Porta, è un progetto che sintetizza architettura, arti decorative e artigianato d’eccellenza, grazie anche al contributo di artisti di fama internazionale: dalle vetrate della monumentale scala in legno del Maestro Bevilacqua fino agli arredi delle storiche aziende Ducrot e Mucoli. Di particolare pregio, inoltre, i dipinti dell’artista giapponese Otama Kyohara, presenti nella sala da pranzo.

La villa di Via Dante si estende su una superficie di circa 1.168 mq distribuiti su due livelli oltre a un piano semicantinato. L’impianto architettonico, arricchito da torrette angolari e da un suggestivo torrino ottagonale, ne definisce il profilo scenografico. Gli interni si distinguono per ampiezza e raffinatezza: al piano terra un grande salone di rappresentanza con soffitto a cassettoni introduce a una sequenza armoniosa di ambienti, tra cui saloni e uno studio impreziosito da rivestimenti in seta e foglia d’oro. Completano il livello la cucina, i servizi e una scala di servizio.

Elemento centrale della residenza è la scala Liberty in noce, affiancata da una vetrata artistica che conduce al piano superiore, dove si trovano cinque camere da letto, tutte con accesso a terrazze panoramiche.

All’interno della proprietà è presente anche una graziosa dépendance sempre in stile Liberty su due livelli di circa 82 mq, mentre l’esterno accoglie un giardino privato con area parcheggio.

Villa Virginia – sintesi perfetta di eleganza, storia e cultura – incarna lo spirito della Belle Époque palermitana e il gusto raffinato di una delle stagioni più straordinarie dell’architettura italiana.

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