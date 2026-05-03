Palermo, incidente mortale tra via Libertà e viale Lazio: muore Davide Matranga, 36 anni

Il motociclista è stato trasferito d’urgenza a Villa Sofia, dove è deceduto poco dopo il ricovero

Palermo – Un motociclista di 36 anni, Dario Matranga, è morto in un incidente stradale avvenuto a Palermo tra via Libertà e viale Lazio. L’uomo era a bordo di una Vespa che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto.

Soccorso da personale del 118, il 36enne è stato condotto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, dove però è morto poco dopo per la gravità delle ferite riportate nello scontro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti carabinieri e polizia locale.

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