Palermo, la confessione choc: “Accoltellata perchè non ha ricambiato il mio sguardo”

Palermo – Ha ammesso di non aver preso per alcuni giorni i farmaci che deve assumere per i problemi psichici da cui è affetto da anni Massimo Gagliardo De Stefano, 52 anni, l’uomo che ieri ha accoltellato alle spalle, in via Libertà, Maria Luigia Anna Tricarico.

La donna era appena uscita dal parrucchiere quando è stata raggiunta dall’indagato: l’aggressore ha affondato la lama colpendola a un polmone e provocando una lesione a una vertebra. I due non si conoscevano e l’uomo avrebbe agito in preda a un raptus.

«Non ha ricambiato il mio sguardo e non ci ho visto più», avrebbe detto alla polizia a cui ha anche fatto recuperare l’arma usata, durante l’interrogatorio.

De Stefano è stato arrestato in quasi flagranza dalla Squadra Mobile che, anche grazie a delle segnalazioni – l’indagato è noto nel quartiere – l’ha rintracciato a casa. Aveva ancora gli abiti sporchi di sangue.

La vittima è ricoverata all’ospedale Villa Sofia.

