Palermo, muore dopo 10 giorni di agonia Sandro Di Piedi, 45 anni

Palermo – Non ce l’ha fatta il 45enne rimasto gravemente ferito nello scontro del 21 settembre in via Empedocle Restivo. L’uomo viaggiava a bordo di uno scooter Piaggio Liberty quando ha urtato un muretto all’altezza di un distributore di carburante.

Ricoverato al Trauma Center di Villa Sofia, è deceduto ieri, 2 ottobre. La vittima si chiamava Sandro Di Piedi. Per oltre dieci giorni ha lottato tra la vita e la morte a causa di un severo trauma toracico, che ne aveva imposto il ricovero in terapia intensiva con prognosi riservata.

Gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale hanno accertato che si è trattato di un incidente autonomo: nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Di Piedi, residente a Borgo Nuovo, lascia nello sgomento familiari e amici, che fino all’ultimo hanno sperato in un “miracolo”.

