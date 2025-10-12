Palermo, Paolo Taormina, 21 anni, ucciso con colpo pistola testa a pochi metri dal Teatro Massimo

Aveva sedato una rissa tra giovanissimi nel pub dei suoi genitori. È stato ucciso

Palermo – Aveva sedato una rissa tra giovanissimi nel pub dei suoi genitori. È stato ucciso.

Un giovane di poco più di 20 anni, Paolo Taormina, è stato ucciso la notte scorsa con un colpo di pistola alla testa a Palermo in piazza Spinuzza a pochi metri dal Teatro Massimo, nel cuore della movida.

Secondo una prima ricostruzione attorno alle 3 e mezza un gruppetto di giovanissimi avrebbe scatenato una rissa tra i tavolini del locale “O Scruscio”, i cui titolari sono i genitori di Paolo Taormina.

Alcuni ragazzi stavano picchiando un altro giovane e Taormina sarebbe intervenuo per placare gli animi. Sembrava che il 20enne fosse riuscito a sedare la rissa, ma all’improvviso uno dei membri del branco avrebbe estratto la pistola e avrebbe esploso un colpo a distanza ravvicinata puntando alla fronte. Il gruppo si è poi dileguato a bordo degli scooter.

Sono intervenuti gli investigatori dei carabinieri e tre ambulanze, ma per Paolo Taormina non c’era più nulla da fare.

