Palermo, prima ha sparato con un fucile a una ragazza a caso, poi ha chiesto scusa. Individuato

Palermo – Gli agenti della squadra mobile di Palermo hanno già individuato il giovane che ha esploso per errore un colpo di fucile da caccia a pallini contro Valentina Peonio, 33 anni. L’episodio si è verificato intorno alle due e mezza di notte in piazza Nascè, a pochi passi e a due anni esatti di distanza dall’omicidio Celesia, avvenuto nella discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi.

La donna è viva solo perché indossava il cappotto che ha attutito la forza dei pallini. Il responsabile sarebbe sceso dall’auto e, secondo quanto riferito anche dalla famiglia di Valentina, si sarebbe avvicinato alla vittima chiedendole scusa. Ora sarebbe in fuga. La famiglia sta provando a contattarlo per convincerlo a costituirsi.

Secondo quanto accertato, il giovane stava mostrando a una ragazza, forse la sua compagna, l’arma di cui era in possesso. Ma inavvertitamente sarebbe partito il colpo che ha raggiunto alla spalla la 33enne, adesso ricoverata al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia. A quel punto si sarebbe subito avvicinato alla donna per capire come stesse e alla vista del sangue sarebbe andato nel panico fuggendo a bordo della Smart investendo due pedoni all’altezza di via Mazzini, proseguendo poi in direzione piazza don Bosco.

“Mia figlia stava tornando a casa quanto è stata raggiunta da un proiettile – racconta la madre Francesca Palma -. E’ stato nostro figlio a chiamarci stanotte e a dirci quanto era successo. Mi è crollato il mondo addosso”. La donna è in ansia in ospedale, accanto a lei il marito Paolo e alcuni parenti. La famiglia ha un negozio di protesi acustiche.

Il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, ha convocato per lunedì mattina il comitato per l’ordine e la sicurezza. L’appuntamento per i vertici delle forze dell’ordine e dell’amministrazione comunale sarà in prefettura alle 11.30. All’ordine del giorno una possibile stretta dopo l’ennesimo fatto di sangue in centro a Palermo.

