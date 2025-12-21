Palermo, spari nella piazza della movida: grave una donna ferita per sbaglio da colpi di fucile

Palermo – Una ragazza ferita gravemente, ma non in pericolo di vita. È il bilancio di una serata di violenza, paura e follia in uno dei luoghi della movida palermitana. Una giovane è rimasta colpita da alcuni colpi di fucile esplosi a Palermo in piazza Nascè, a pochi passi dal luogo dove avvenne l’omicidio Celesia, e a due anni esatti di distanza da quel delitto, che si consumò nella discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi. I fatti intorno alle due e mezza di notte.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane non sarebbe stata il bersaglio dei colpi di fuoco, ma una vittima accidentale della sparatoria esplosa in strada. La vittima stava bevendo un drink in un locale di via Quintino Sella, adiacente alla piazza. Le condizioni di V.P., 33 anni, sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

La ragazza è stata colpita alla spalla e trasportata in codice rosso a Villa Sofia. Poi la fuga dell’aggressore a bordo di una Smart. Subito dopo aver sparato, ha investito due pedoni all’altezza di via Mazzini durante la corsa per far perdere le proprie tracce. E poi ha proseguito in direzione piazza don Bosco. Una notte di pura follia nel centro di Palermo.

