Palermo, una donna accoltellata in via Libertà

La vittima, Anna Luigia Tricarico, 56 anni, dopo l'aggressione si è rifugiata in un negozio
di Redazione
Palermo – Una donna di 56 anni, Anna Luigia Tricarico, originaria di Bari, è stata accoltellata in via Libertà a Palermo, all’altezza di piazza Alberico Gentili. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di ieri , poco dopo che la vittima era uscita da un negozio di parrucchieri della zona. L’aggressore è stato fermato: si tratta di M. G., 51 anni. L’uomo soffrirebbe di problemi psichiatrici tanto che in passato è stato ricoverato in una struttura psichiatrica.
All’aggressore la polizia sarebbe arrivata anche grazie alle indicazioni di alcuni cittadini che conoscevano il fermato, noto in zona. I poliziotti l’avrebbero trovato a casa.
Secondo una prima ricostruzione, un uomo l’avrebbe seguita e colpita alle spalle con una lama, ferendola al dorso in prossimità del cuore. Dopo il colpo, l’aggressore è fuggito a piedi.
La donna, ferita, è riuscita a rifugiarsi in un negozio vicino, da dove è stato lanciato l’allarme. Ai soccorritori ha raccontato di aver sentito improvvisamente il colpo mentre camminava.
