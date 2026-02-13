Palermo, una donna accoltellata in via Libertà

Palermo – Una donna di 56 anni, Anna Luigia Tricarico, originaria di Bari, è stata accoltellata in via Libertà a Palermo, all’altezza di piazza Alberico Gentili. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di ieri , poco dopo che la vittima era uscita da un negozio di parrucchieri della zona. L’aggressore è stato fermato: si tratta di M. G., 51 anni. L’uomo soffrirebbe di problemi psichiatrici tanto che in passato è stato ricoverato in una struttura psichiatrica.

All’aggressore la polizia sarebbe arrivata anche grazie alle indicazioni di alcuni cittadini che conoscevano il fermato, noto in zona. I poliziotti l’avrebbero trovato a casa. Secondo una prima ricostruzione, un uomo l’avrebbe seguita e colpita alle spalle con una lama, ferendola al dorso in prossimità del cuore. Dopo il colpo, l’aggressore è fuggito a piedi. La donna, ferita, è riuscita a rifugiarsi in un negozio vicino, da dove è stato lanciato l’allarme. Ai soccorritori ha raccontato di aver sentito improvvisamente il colpo mentre camminava.

Trasportata all’ospedale Villa Sofia, si trova in gravi condizioni. La ferita, larga cinque centimetri, è stata inferta al dorso, vicino al cuore. I medici hanno eseguito una tac che ha riscontrato un emotorace (accumulo di sangue nella cavità pleurica), una lesione polmonare e frattura di una parte di una vertebra. La donna risulta stabile. Le telecamere di videosorveglianza della zona avrebbero ripreso l’uomo pochi minuti prima dell’aggressione, mentre si trovava in un bar del quartiere. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una persona che da qualche mese si aggirava nella zona.

