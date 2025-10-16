Pamela Genini, chi era la 29enne uccisa a Milano

Milano – I viaggi e la moda, il lavoro da imprenditrice e l’amatissima cagnolina: a 29 anni, Pamela Genini era una modella e un’imprenditrice, una giovane donna piena di passioni e vita, che le è stata tolta ieri a Milano dal compagno che non accettava che lei volesse lasciarlo.

Originaria della provincia di Bergamo, quando aveva 19 anni aveva partecipato a una puntata dell’Isola di Adamo ed Eva Italia, un reality trasmesso su Deejay Tv, prima di intraprendere la carriera di indossatrice e lanciare un brand di costumi da bagno con l’amica influencer Elisa Bartolotti.

Potrebbe interessarti anche... È Gianluca Soncin l'uomo che ha ucciso a coltellate Pamela Genini

“Modella e giovane imprenditrice alla quale piace mettersi in gioco pensando fuori dagli schemi”: così, sul sito del brand di beachwear Ep SheLux, viene descritta Pamela. E oggi la sua amica e socia Elisa la ricorda cosi: “ciao Pam, non invecchieremo insieme, tu non invecchierai mai, ti voglio bene amica mia”. Un addio all’amica ma anche un messaggio all’uomo che l’ha uccisa: “Pazzo? Si lo sei, ma non credo abbastanza da non sapere quello che stavi facendo. Spero solo che se esiste una giustizia la pagherai per avermi tolto chi per me era una sorella”. Sconvolta dalla terribile notizia anche un’altra amica, la blogger Denise Genini: “Pamela aveva solo 29 avanti, una vita davanti, tanti sogni. Fa male pensare che nel 2025 ci siano ancora donne che perdono la vita così: non è normale, non dobbiamo abituarci”.

Bellissima e determinata, Pamela faceva anche l’agente immobiliare e gestiva dimore di pregio in località balneari da una sede in pieno quadrilatero della moda milanese. Ed era un’appassionata di viaggi, con soggiorni a Vienna, Mykonos, Parigi sempre insieme all’amata cagnolina, la chihuahua Bianca, per cui aveva anche creato un profilo social. Le ultime foto pubblicate risalgono al recente festival del cinema di Venezia, con Pamela in abito da sera sul red carpet.

Per amore, la ragazza aveva seguito Gianluca Soncin a Cervia, dove i due avevano convissuto per un periodo, ma lui aveva minacciato di morte lei e la sua famiglia. Pamela era quindi tornata a stare per un periodo a casa dai suoi, nel Bergamasco, per poi trasferirsi a Milano, nell’appartamento dove ieri sera l’uomo l’ha uccisa con 24 coltellate.

© Riproduzione riservata