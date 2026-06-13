Panico in piscina: ragazzina intrappolata dai capelli nel sistema di aspirazione

Milazzo – Pomeriggio di paura a Milazzo. Una ragazzina è rimasta impigliata dai capelli nel sistema di aspirazione e ricircolo dell’acqua di una piscina del lido Azzurro.

Il nonno, che si trovava con lei nella struttura, ha cercato di soccorrerla e, vedendolo in difficoltà, si sono uniti anche alcuni ragazzi e bagnanti che sono riusciti a liberarla.

La giovane ha perso conoscenza facendo intendere il peggio ai presenti, ma poi, ancora prima dell’arrivo del 118 si è ripresa. I medici hanno verificato le condizioni della ragazzina e del nonno che, nel contempo, per il forte spavento, ha accusato un malore e poi hanno disposto il trasferimento in ospedale di entrambi per accertamenti. È intervenuta la polizia per i rilievi e la piscina è stata sequestrata.

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