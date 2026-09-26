Panico in spiaggia per una pinna in mare: tonno gigante insegue un bagnante e si arena sul bagnasciuga

Marbella – Una scena a metà tra l’incredibile e il surreale ha interrotto la quiete dei turisti sulla spiaggia di El Ancón, celebre litorale di Marbella lungo la Costa del Sol spagnola. Un uomo è stato ripreso mentre correva a perdifiato fuori dall’acqua per conquistare la riva, seguito a pochissimi metri di distanza dalla sagoma imponente di un pesce del quale si scorgeva una pinna. La paura per laconvinzione di essere inseguito da uno squalo è stata tanta, ma si è rivelata infondata: non si trattava chr di un tonno di enormi dimensioni. La corsa del grande pesce si è fermata soltanto a ridosso del bagnasciuga, dove l’esemplare è rimasto incagliato tra i flutti bassi davanti agli occhi increduli dei presenti.

Il video

L’episodio, verificatosi sabato 8 agosto, è stato subito documentato dai telefoni dei bagnanti e le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social. Nel giro di pochi istanti, decine di persone si sono radunate a poca distanza dall’animale per comprendere come un pesce di quella stazza potesse essersi spinto così vicino alla costa.

Secondo quanto ricostruito attraverso le testimonianze raccolte dall’emittente locale 101TV Málaga, il tonno appariva visibilmente ferito o in forte difficoltà, una condizione di sofferenza che spiegherebbe il suo avvicinamento anomalo all’arenile.

I soccorsi

Dopo i primi momenti di sconcerto, la curiosità ha lasciato spazio ai soccorsi. Diversi bagnanti si sono mobilitati per aiutare il grosso pesce a guadagnare nuovamente il largo. Date le dimensioni eccezionali e il peso notevole del tonno, i presenti hanno utilizzato persino lettini e sedie da spiaggia come leve provvidenziali per spingerlo oltre la battigia. Grazie allo sforzo collettivo, l’esemplare è riuscito alla fine a riprendere la via del mare aperto.

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