Panico via Rattazzi a Vittoria, auto in fiamme minaccia le abitazioni adiacenti

Vittoria – Minuti da incubo per i residenti di via Rattazzi, a Vittoria, dove un violento incendio ha distrutto un’automobile e minacciato seriamente le abitazioni adiacenti, gettando nel panico un intero quartiere.

L’allarme è scattato quando le fiamme hanno avvolto rapidamente un veicolo parcheggiato lungo la strada. In pochissimi minuti il rogo ha preso forza, alimentato dai materiali infiammabili della vettura, sprigionando una colonna di fumo denso e acre che ha invaso l’intera zona. Le lingue di fuoco si sono propagate verso la facciata di un’abitazione vicina. Il calore insostenibile e il fumo nero hanno danneggiato i muri esterni, gli infissi e l’ingresso dell’edificio, costringendo i proprietari a una fuga precipitosa in strada.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme potessero penetrare all’interno della casa o coinvolgere altri mezzi in sosta.

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