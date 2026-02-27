Panifici e negozi di parrucchiere a Ragusa, sospese tre attività per lavoro nero

Ragusa – Il personale ispettivo del Contingente INL Sicilia in servizio a Ragusa, congiuntamente a funzionari dell’INPS, ha effettuato nella giornata di mercoledì un’attività di vigilanza che ha interessato panifici e negozi di parrucchieri nel capoluogo ibleo.

In 4 degli esercizi ispezionati – 3 panifici e un salone di parrucchiere – sono stati trovati 8 lavoratori impiegati senza regolare assunzione su un totale di 16: tra questi, anche un lavoratore straniero non occupabile in quanto in attesa di rilascio del permesso di soggiorno.

Nel dettaglio: nel primo panificio sono stati accertati 2 lavoratori in nero su 3; nel secondo, 4 su 9; nel terzo, 1 su 4 . Nel negozio di parrucchiere è stata trovata una sola lavoratrice, risultata in nero.

Per i panifici è stato disposto il provvedimento di sospensione, mentre per l’attività di parrucchiere, trattandosi di microimpresa, gli ispettori hanno disposto, in via cautelare, l’allontanamento della lavoratrice irregolare e la sospensione della prestazione lavorativa fino alla regolare assunzione della stessa e all’adempimento di tutti gli oneri assicurativi, contributivi, di sicurezza e salute sui luoghi lavoro.

Le sanzioni irrogate ammontano complessivamente ad oltre 27.000 euro, comprensive anche delle maxi-sanzioni per lavoro nero e delle sanzioni per mancata tracciabilità dei pagamenti degli stipendi.

Nel corso delle ispezioni sono stati individuati, inoltre, 4 lavoratori autonomi non iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS, uno dei quali esercitava la professione in maniera abituale senza partita iva e con impiego di manodopera irregolare.

