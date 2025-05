Panificio denunciato per furto di energia e acqua

Catania – I Carabinieri della Stazione di Librino hanno denunciato il titolare di un panificio di 34 anni per furto aggravato di energia elettrica e acqua. L’operazione, condotta nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio, ha rivelato gravi irregolarità che hanno portato a sanzioni e all’immediata sospensione dell’attività commerciale.

Le verifiche, condotte con il supporto di personale dell’ASP – Igiene Pubblica di Catania e dei tecnici di E-Distribuzione e S.I.D.R.A., hanno accertato che il panificio, situato nei pressi di viale Bummacaro, si approvvigionava fraudolentemente di corrente elettrica e acqua potabile tramite allacci abusivi alle reti pubbliche, eludendo così i regolari sistemi di contabilizzazione.

Questo tipo di illecito penale non solo comporta un danno economico per le società fornitrici, ma genera anche gravi rischi per la sicurezza pubblica, con pericoli concreti di cortocircuiti, incendi e danni alle infrastrutture. Per questo motivo, gli operatori di E-Distribuzione hanno prontamente rimosso il “bypass” elettrico, ripristinando la situazione di normalità.