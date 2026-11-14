Paola Barale: «Ho avuto un tumore al terzo stadio alla gola causato dal Papilloma virus»

Paola Barale si confessa e rivela di avere avuto un tumore causato dal Papilloma virus. La showgirl ne parla davanti alle telecamere de Le Iene, nella puntata andata in onda giovedì 12 novembre su Italia 1. Ricorda quando ha scoperto tutto: «Ricevo un messaggio dall’otorino che dice: “Signora Barale, appena può mi chiami”». Quando lo richiama, scopre che si tratta di un tumore: «Mi sono subito messa in testa che era una cosa superabilissima. Ho avuto un attimo, un flash, in cui mi sono congelata, come se mi appartenesse ma non fino in fondo».

La gestione della malattia

Si trattava di un carcinoma al terzo stadio. Paola Barale, però, non ha mai voluto che gli altri la guardassero in modo diverso: «Non ho mai voluto che nessuno mi parlasse e mi trattasse come una persona malata, se non i medici, all’occorrenza».

Ripercorrendo il percorso dalle cure alla remissione totale della malattia, riflette: «Non ho mai voluto sentirmi vittima di questa cosa».

Come se ne è accorta

Il messaggio di Paola Barale è rivolto alla prevenzione, che va fatta in maniera tempestiva e accurata: «Mi sentivo un’escrescenza in gola. Siccome non avevo mai fatto in tempo a fare il tampone, ho fatto passare del tempo». Dopo un anno, con il dolore che era aumentato, è tornata a farsi visitare. Di pari passo va la necessità di una maggiore informazione: «Sinceramente ero molto ignorante in materia, non avevo mai sentito parlare di Papilloma virus, tanto meno in gola». A volte è proprio il malato a doversi fare forza, proteggendo anche le persone che lo circondano. Così Barale non ha voluto far pesare la malattia sul padre, che due anni prima aveva perso la moglie: «Gli ho detto che avevo un polipo, un po’ come ha avuto lui. Ci ha creduto, adesso invece dovrò dirglielo».

Perché il tumore non era operabile

La posizione del tumore lo rendeva anche inoperabile: «Era attaccato a una corda vocale, dietro alle tonsille. Ci sarebbe stata anche la possibilità di perdere la voce». La cura è passata attraverso 35 sedute di protonterapia: «Non ti devi assolutamente muovere. All’inizio hai paura. Mi sono messa la musica techno. All’inizio mi facevo dare anche un tranquillante».

Come sta oggi

«Al momento io sono guarita». Paola Barale può tirare un sospiro di sollievo, dato che gli ultimi controlli parlano di remissione totale. Spiega anche perché abbia sempre tenuto privata la vicenda: «Non volevo titoli strani, perché secondo me questi portano anche sfiga». La spinta a raccontarla arriva ora dalla volontà di aiutare gli altri: «Comunicare alle persone prima di tutto che si può prevenire». La riflessione finale è positiva anche per l’impatto emotivo che la malattia ha avuto sulla sua vita: «Mi ha fatto piazza pulita intorno delle cose che non mi andavano. Forse se è arrivata è per insegnarmi qualcosa».

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