Paola Marella, le foto (inedite) degli ultimi anni pubblicate dal figlio: «Trovate nel pc, le aveva in una cartella chiamata “Voglio vivere”»

Paola Marella, spuntano delle foto inedite. Le ha pubblicate il figlio Nicola su Instagram.

«”Voglio Vivere”. Paola aveva nominato così la cartella sul computer con tutte le foto di questi ultimi anni. Un mantra, una verità tanto semplice quanto forte e disarmante allo stesso tempo. Abbiamo trovato la cartella dopo che lei se n’era già andata, ma dentro c’era davvero tutta la sua voglia di vivere», scrive sul profilo della mamma, morta di tumore ormai nel settembre 2024.

il marito Domenico Traversa e il figlio Nicola continuano a tenerne vivo il ricordo. In suo onore hanno creato una fondazione che porta il suo nome e che sostiene la ricerca contro il cancro al pancreas, malattia che le era stata diagnosticata. Il 3 dicembre, il figlio di Paola ha condiviso sui social alcuni scatti inediti con la madre, volto Real Time e architetto di successo, scomparsa all’età di 61 anni. La morte della Marella era arrivata come un fulmine a ciel sereno: nonostante le fosse stato diagnosticato un tumore al pancreas tempo prima, aveva scelto di non parlarne pubblicamente e di dedicarsi al suo lavoro e alle sue passioni fino a poco prima della scomparsa, preferendo tenere questo aspetto lontano dai riflettori.

