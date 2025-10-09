Paolo Bonacelli, morto l’attore di “Johnny Stecchino”. La mitica battuta del “traffico” a Palermo

Aveva 88 anni. Lavorò con Pasolini, Troisi e Benigni

Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto a 88 anni Paolo Bonacelli, attore che ha attraversato la storia del cinema italiano ed era volto noto della tv e grande interprete a teatro. Era nato il 28 febbraio del 1937 a Civita Castellana, aveva quindi 88 anni. Ne dà notizia la moglie Cecilia Zingaro. I suoi tantissimi film vanno da Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pasolini, grazie al quale vinse la Targa Mario Gromo, passando per Mauro Bolognini, Francesco Rosi, Michelangelo Antonioni, Massimo Troisi, Liliana Cavani, fino a Johnny Stecchino di Roberto Benigni, con cui si vinse il Ciak d’oro ed il Nastro d’argento.

