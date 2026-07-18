Paolo Perricone muore schiacciato dal suo trattore

Agrigento – Un pensionato di 76 anni, Paolo Perricone, originario di Burgio è morto a causa di un incidente sul lavoro avvenuto nelle campagne di Villafranca Sicula, nell’Agrigentino. L’uomo si trovava alla guida di un trattore cingolato che si è ribaltato, precipitando in un vallone profondo circa tre metri al confine con il terreno di famiglia.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari che, non vedendolo rientrare, si sono precipitati in campagna per cercarlo e hanno rinvenuto il corpo ormai esanime sotto il mezzo. Per le operazioni di recupero della salma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Sciacca e l’ausilio di un escavatore privato.

I sanitari del 118 di Ribera hanno accertato il decesso per gravi lesioni da schiacciamento toracico e addominale. La ricostruzione dell’incidente sul lavoro è stata fatta dai carabinieri. Il magistrato di turno, ravvisando la natura accidentale dell’evento, ha già disposto la riconsegna della salma alla famiglia.

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