Paolo Taormina (foto), il presunto killer del 21enne è Gaetano Maranzano

Ha 28 anni

Palermo – Si chiama Gaetano Maranzano, ha 28 anni, pochi anni in più del ragazzo che ha ucciso sparandogli in testa. È stato fermato il presunto autore dell’omicidio di Paolo Taormina, il ragazzo di 21 anni ucciso la notte scorsa davanti al suo locale per avere tentato di sedare una rissa.

Il presunto assassino è originario del quartiere Zen di Palermo, anche se è stato fermato in casa della sua compagna nel quartiere Uditore. Durante la perquisizione i carabinieri gli hanno trovato addosso una pistola. Non si sa ancora se si tratta della stessa arma usata per l’omicidio.

