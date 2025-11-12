Papa Leone incontra Laura Pausini: «La seguo dal primo Sanremo. Sono il suo fan più grande, se non del mondo, almeno dell’America Latina»

«Già da Sanremo ero un suo fan». Lo ha detto Papa Leone XIV a Laura Pausini

Città del Vaticano – «Già da Sanremo ero un suo fan». Lo ha detto Papa Leone XIV a Laura Pausini, nel corso della visita in Vaticano mercoledì 12 novembre 2025, prima dell’udienza generale del mercoledì, nell’Auletta dell’Aula Paolo VI. «Mi sembra di essere super benedetta», ha risposto la cantante. L’artista ha donato al Pontefice una sua interpretazione tratta dal Cantico delle Creature e una targa di Billboard Women in Music – l’iniziativa che promuove la voce e la presenza delle donne nell’industria musicale.

È fan di Laura Pausini fin dal suo esordio – rivela Papa Leone – quando nel 1993 ha vinto Sanremo nella categoria giovani. Anche padre Edgard Rimaycuna Inga – segretario personale del Pontefice – ascolta la cantante da tempo. «Il fan più grande, se non del mondo, almeno dell’America Latina», commenta Leone XVI.

Pausini, commossa dall’incontro, ha sfoggiato il suo spagnolo con Padre Inga, imparato nei tour ispanici. «Mi sembra di essere super benedetta», ha esclamato. E non nasconde la gratitutine per l’incontro: «Mi fa un po’ impressione tutto questo…», ha detto.

Nel corso dell’incontro Laura Pausini ha donato un brano inedito al Pontefice: un’interpretazione di Fratello Sole Sorella Luna, tratta dal Cantino delle Creature di San Francesco D’Assisi.

La scelta della cantante ha voluto anche celebrare il ritorno della festa nazionale del 4 ottobre, quando la Chiesa ricorda il Poverello d’Assisi, patrono d’Italia. In questa circostanza, Leone ha ricordato che il prossimo anno sarà dedicato al Giubileo di San Francesco, in occasione degli 800 anni dalla morte.

