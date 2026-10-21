Papa Leone, l’esito degli esami istologici: «Confermato adenocarcinoma polmonare. Malattia localizzata, non è necessaria ulteriore terapia»

Roma – Per Papa Leone XIV «Non è necessaria ulteriore terapia». I medici del Pontefice Luigi Carbone e Stefano Margaritora, quest’ultimo il chirurgo del Gemelli che ha rimosso il tumore al polmone destro, hanno reso noto gli esiti degli esami istologici: «In data odierna sono stati refertati gli esami istologici definitivi e le indagini di biologia molecolare sul materiale asportato durante l’intervento chirurgico al Santo Padre. Gli esiti hanno confermato che si trattava di un adenocarcinoma polmonare e che la malattia era localizzata. Una successiva valutazione oncologica ha confermato che non è necessaria alcuna ulteriore terapia».

Una buona notizia che conferma quell’ottimismo che era trapelato già alla fine della degenza del Pontefice, con un ritorno a casa anticipato rispetto alle previsioni. Diventa più probabile ora anche quel desiderato viaggio in Sudamerica che il Papa dovrebbe effettuare a novembre, tra Uruguay, Argentina e soprattutto il Perù dove Prevost ha vissuto vent’anni.

Oggi il Papa è apparso sorridente e, a soli otto giorni dall’intervento al polmone, è voluto tornare in mezzo alla folla con il giro si saluti in papamobile. Unica precauzione il tettuccio trasparente sulla vettura bianca per proteggerlo dall’acqua.

L’unico riferimento al problema attraversato è nelle prime parole che pronuncia in piazza: «La prima cosa che vorrei dirvi è grazie! Grazie per il sostegno delle vostre preghiere. Grazie a Dio per la sua generosità. Rinnoviamo tutti la nostra fiducia nella bontà, nella misericordia di Dio», dice ai 30mila fedeli presenti per la catechesi settimanale del Papa. Prima dell’udienza generale aveva anche incontrato, nella Sala Clementina, i partecipanti ad un convegno sui nuovi santi, segnando così un ritorno alle attività quotidiane, quasi come prima dell’intervento. Quasi, perché comunque gli incontri restano parcellizzati e, al momento, più corti rispetto al normale. È quella «graduale» ripresa che aveva annunciato lo stesso Leone all’Angelus di domenica, il giorno dopo avere lasciato il Gemelli. Dal viso traspare qualche segno di stanchezza, quasi impercettibile, ma il Papa non rinuncia a nulla: alla fine dell’udienza generale guida anche il canto del ‘Padre Nostro’ e come sempre saluta individualmente le persone ammesse al cosiddetto ‘baciamano’.

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