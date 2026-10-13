Papa Leone ricoverato al Gemelli, rimosso un tumore. I medici: «Asportato il lobo inferiore del polmone». La diagnosi è di adenocarcinoma polmonare

Roma – “L’intervento si è concluso positivamente, nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza”. Lo rende noto la sala stampa vaticana.

Poco prima delle 22 la sala stampa vaticana ha diramato un comunicato preparato dal dottor Luigi Carbone, medico curante del Papa, e dal professore Stefano Margaritora, che ha operato il Papa: “Il Santo Padre è stato sottoposto, come programmato, all’intervento di chirurgia toracica. Per rendere l’intervento radicale, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita. L’esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami pre-operatori. Il Santo Padre è stato in sala operatoria per circa 3 ore, la durata dell’intervento è stata di circa 90 minuti. L’intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Dopo l’intervento il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10 piano. L’équipe chirurgica era guidata dal prof. Stefano Margaritora, coadiuvato dalla prof.ssa Elisa Meacci, dalla dott.ssa Maria Teresa Congedo, e dal dott. Leonardo Petracca Caravella. L’équipe anestesiologica era composta dal prof. Massimo Antonelli, dal dott. Giovanni Punzo e dal dott. Giuseppe Bello”.

Il Papa è stato operato al Gemelli per l’asportazione del nodulo al polmone, eseguita dall’équipe medica di chirurgia toracica guidata dal Professor Stefano Margaritora.

Il pontefice è entrato nel nosocomio romano alle 13.08, accolto da una folla di pazienti e curiosi.

A dargli il benvenuto il presidente del cda Daniele Franco. Leone, accompagnato dai due segretari, ha salutato con un gesto la folla ed è entrato nell’ospedale.

“Di recente durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo”, aveva annunciato papa Leone XIV in occasione dell’Angelus in piazza San Pietro l’11 ottobre. “L’intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio e mi affido alla vostra preghiera”.

Oggi alle ore 18 è iniziato il rosario recitato dal cardinale Baldassarre Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma, nella cappella San Giovanni Paolo II del Gemelli, “per esprimere la vicinanza e l’affetto della Chiesa di Roma al suo Vescovo”.

“A nome di tutta la famiglia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, desidero esprimere al Santo Padre la nostra affettuosa vicinanza”, ha dichiarato la rettrice Elena Beccalli. “Nel momento del ricovero in ospedale, manifestando il forte legame che unisce l’Ateneo alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, lo accompagniamo con la preghiera e con profonda gratitudine per il suo magistero, che ci esorta a mettere al centro la dignità di ogni persona e a costruire dialogo e pace”, osserva.

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