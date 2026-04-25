Papa Leone sarà in vista a Lampedusa il 4 luglio

Lampedusa – Il Vaticano ha reso noto il programma ufficiale della visita di Papa Leone a Lampedusa, prevista per sabato 4 luglio. Sarà una giornata intensa, scandita da gesti simbolici potenti e momenti di preghiera, concentrati in poche ore che promettono di lasciare un segno indelebile nella coscienza collettiva.

La macchina organizzativa è già in moto: il Santo Padre lascerà la Città del Vaticano alle prime luci dell’alba, intorno alle 7:15, per decollare dall’aeroporto di Ciampino alle 7:45. L’atterraggio sulla pista lampedusana è previsto per le 9:00, dando il via a un itinerario che toccherà i luoghi più rappresentativi del dolore e della speranza dell’isola.

Le tappe del cuore: dal cimitero alla Porta d’Europa Il programma riflette la volontà del Papa di farsi prossimo agli ultimi. Il primo momento sarà dedicato al silenzio e al ricordo: una sosta al cimitero cittadino per un omaggio floreale sulle tombe di chi non ce l’ha fatta. Seguirà il passaggio alla «Porta d’Europa», il monumento che guarda verso l’orizzonte da cui arrivano i sogni e i drammi dei migranti.

Uno dei momenti più significativi sotto il profilo istituzionale e spirituale avverrà al Molo Favaloro. Qui, Papa Leone benedirà la targa che intitolerà lo storico attracco a Papa Francesco, in un ideale passaggio di testimone nella cura verso i “naufraghi della storia”. Subito dopo, il Pontefice si fermerà per salutare personalmente alcuni migranti, trasformando il protocollo in incontro umano.

La preghiera e il saluto ai più fragili Il fulcro della giornata sarà la celebrazione della messa, in programma alle ore 10:30. Sul palco sarà esposta l’immagine della Madonna di Portosalvo, protettrice dei pescatori e dei naviganti, a sottolineare il legame profondo tra la fede e il mare. Al termine del rito, il Papa dedicherà la sua attenzione alle autorità, ai volontari che prestano soccorso quotidianamente e, in un momento di particolare tenerezza, ad alcuni bambini ammalati.

La visita si concluderà alle 12:30, ora prevista per il decollo. Il rientro a Ciampino è fissato per le 13:45, con il successivo ritorno in Vaticano, al termine di un viaggio lampo che riaccenderà i riflettori del mondo sul confine più estremo d’Europa.

© Riproduzione riservata