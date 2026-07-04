Papà salva i suoi due gemelli che stavano annegando e poi si sente male e muore a 54 anni

Otranto – Un uomo di Sanarica di 54 anni è morto questa mattina, colto da un malore, dopo aver messo in salvo i suoi figlioletti, due gemelli di 8 anni che rischiavano di annegare in mare. E’ accaduto ad Otranto, nei pressi del lido La Castellana, dove, a causa del mare agitato, i due fratellini erano in difficoltà, spinti al largo dal forte vento e dalle onde. L’uomo si è gettato in mare riuscendo a salvare i figli e a riportarli sani e salvi a riva dove, però, poco dopo, è crollato sulla battigia privo di sensi. Vani i tentativi di rianimarlo praticati prima dai due bagnini e poi dai sanitari del 118. I due bambini stanno bene. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato.

La tragedia è avvenuta in un tratto di spiaggia libera del litorale di Otranto, vicino allo stabilimento La Castellana. I due bagnini del lido erano intervenuti anche loro in soccorso dell’uomo, Gennaro Cagnazzo, di 54 anni, per aiutarlo a riportare a riva i figli, due gemelli entrambi maschi. Il mare alimentato da un forte vento di maestrale, era forza 3/4 con onde alte e una corrente che spingeva verso il largo. La zona è conosciuta per la forte risacca che si forma in queste condizioni meteo marine. Da quanto si apprende i due bambini si trovavano a circa 100 metri dalla riva dove l’acqua è profonda circa un metro e mezzo. Avrebbero incominciato ad annaspare e chiedere aiuto perchè non riuscivano a tornare a riva. Il padre si è gettato subito in acqua raggiungendoli e portandoli a riva con l’aiuto di un bagnino, ma una volta arrivato sulla spiaggia, forse per lo sforzo o per il forte spavento si è accasciato a terra e non ha più ripreso i sensi. I primi soccorsi prestati dai due bagnini del lido e da due dottoresse che erano sulla spiaggia che hanno tentato di rianimarlo in attesa dell’arrivo del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo quanto riferito dal personale sanitario, la morte sarebbe stata causata da un infarto. Gennaro Cagnazzo era in spiaggia con dei parenti, la moglie al momento della tragedia non era presente. I bambini sotto choc, sono stati allontanati e affidati alle cure di uno psicologo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato e personale della capitaneria di porto. Il pm di turno Alessandro Prontera ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

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