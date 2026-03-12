Paris Hilton: “Ho origini siciliane, non a caso amo i dolci alla ricotta”

Paris Hilton è pronitpote anche del fondatore della catena degli Hotel Hilton

La madre di Paris Hilton, Kathleen Elizabeth Avanzino, è figlia di Laurence Kenneth Avanzino, nato da una famiglia di immigrati siciliani negli Stati Uniti.

Così Paris Hilton rivela di essere siciliana di origine.

Nata da Richard e Kathy Hilton, ha sempre raccontato di avere un mosaico di origini europee: norvegesi, tedesche, inglesi, irlandesi e scozzesi. Ma tra queste c’è anche una traccia italiana, più precisamente siciliana.

Paris Whitney Hilton (New York, 17 febbraio 1981) è la pronipote ereditiera di Conrad Hilton, fondatore della catena di hotel di lusso Hilton, il cui patrimonio è stimato in circa 800 milioni di dollari. Si stima che il patrimonio di Paris Hilton ammonti a circa 400 milioni di dollari.

L’ereditiera più famosa del pianeta e icona pop degli anni Duemila, ha svelato le sue origini siciliane a Madison Tevlin durante il podcast “21 Questions”.

«Amo tutto ciò che è a base di ricotta – ha detto l’ereditiera –, è così buono!». Come darle torto…

