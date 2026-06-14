Parroco dimentica di registrare le nozze religiose: la scoperta dopo 24 anni, al momento della separazione

Catania – Hanno scoperto che il loro matrimonio religioso per la Chiesa cattolica non esiste. La coppia, un commercialista catanese di 57 anni e una libera professionista romana di 49, si erano sposati 24 anni fa in una incantevole villa romana. Di quel momento però rimane il classico album dei ricordi. Fra gli scatti c’è anche la sposa in abito bianco mentre firma i registri. Ma il celebrante pare che abbia dimenticato di trascrivere il matrimonio negli archivi sacri.

La coppia aveva fatto una doppia celebrazione. Quella civile nel 2001 in Comune e l’anno dopo in Chiesa. La relazione dopo qualche anno è andata in crisi quindi la coppia ha deciso prima di separarsi e poi di divorziare. Dal piano civile, quindi tutto è regolare. Ma ora che la donna aveva deciso di avere l’annullamento del matrimonio religioso ha incontrato un ostacolo. La signora si è recata infatti alla Chiesa dei Sacri Cuori di Gesù e Maria per ottenere il certificato di matrimonio canonico al fine di richiedere alla Rota romana l’annullamento del matrimonio per vizio del consenso non avendo la coppia avuto figli. Il segretario dell’Ufficio della Diocesi di Porto San Rufina alla Giustiniana però non ha potuto rilasciare alcun certificato: agli atti ufficiali della Curia non risulta alcun matrimonio trascritto.

La donna ora non sa se potrà o meno sposarsi nuovamente in Chiesa visto che da una parte ufficialmente non risulta nessun matrimonio ma, moralmente e religiosamente, è stato pronunciato il fatidico «sì» davanti a un sacerdote. Un dilemma morale, oltre che giuridico. La vicenda è stata raccontata da Laura Distefano su La Sicilia.

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