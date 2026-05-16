Roma – Parte la Quattordicesima Edizione dell’Open House Festival a Roma.

Inaugurata giovedì 14 maggio agli Horti Sallustiani di Roma l’unica settimana dell’anno in cui è possibile visitare “senza invito” alcuni degli spazi culturali più attraenti della capitale: più di 300 i siti coinvolti nel festival, inclusi la Casa-Museo di Giorgio De Chirico a piazza di Spagna, il Fondo Andrea Camilleri in Via Corridoni e lo studio dell’architetto Raffaele Caruso in via Adda, ospitante le opere dell’artista Irena Pavlyshyn.

Dove origina questa ricorrenza primaverile?

Dal 2012 Roma ha aderito a “Open House Worldwide”, il progetto avviato nei primi anni ’90 dall’architetto inglese Victoria Thornton con l’idea di “aprire” alla cittadinanza i luoghi, solitamente chiusi, attraverso i quali il contemporaneo prende forma : studi di architettura, laboratori, cantieri, case private, etc.

Con il passare degli anni al progetto hanno aderito anche Milano, Torino e Napoli, tanto che nel 2021 è nata l’associazione “Open House Italia” con sede nel rione Celio a Roma, supportata da oltre 2000 volontari sul territorio nazionale e punto di incontro tra le quattro organizzazioni.

Sebbene il festival goda del patrocinio del MIC (oltre che del Senato, della Regione e delle Università), il supporto economico e logistico é garantito da Roma Capitale e da sponsor privati, mentre l’organizzazione è gestita dalla no-profit “Open City Roma APS” ideata nel 2010 e sita in un quartiere semi-periferico dell’ovest romano.

Il network globale, amministrato dalla charity “Open City” con sede nel Regno Unito, ha raggiunto nell’arco di un trentennio ogni continente, coinvolgendo una cinquantina di città nel mondo e oltre 60 organizzazioni: milioni di visitatori raggiunti e più di 14 mila i volontari collaboratori.

La rete, in costante espansione, tende ad attratte città che superino i 400 milioni di abitanti, che dispongano di un numero eccezionale di edifici storici e contemporanei.

La missione comune: rendere lo spazio urbano più equo, coinvolgente e accessibile.

L’apertura di Roma avviene in parallelo a quella della capitale Lituana ma anche di Brno in Repubblica Ceca. Nel mese di luglio aperture a Porto e in Australia (Melbourne e Brisbane). Ben 6 città “europee” attive a settembre, 12 per il mese di ottobre incluse le Americhe ed il Giappone.

I prossimi appuntamenti italiani: Milano nel penultimo finesettimana del mese corrente, Torino nel primo week end di giugno ed infine Napoli dal 2 al 4 ottobre, successivamente al festival Londinese che si terrà, come consuetudine, tra fine estate e inizio dell’autunno.

Il clima del festival, di carattere occasionale, non è paragonabile all’ingresso nella città-teatro barocca di Scicli, pellicola in movimento di una raffinata esperienza culturale “sempre aperta” ancorata nella dimensione senza tempo di un luogo denso di storia e stratificato di visioni, ma è senza dubbio un punto di incontro cosmopolita da tenere in considerazione nella pianificazione dei propri viaggi.

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