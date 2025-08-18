Condividi "Parto all’alba in una stazione di servizio, mamma e bimbo stanno bene" sui social

Palermo – Una donna ha partorito questa mattina nel palermitano nei pressi di un distributore Q8 sulla statale Palermo Agrigento. I sanitari del 118 sono intervenuti all’alba a Misilmeri in casa di una donna, Carmela Rubino, che aveva iniziato il travaglio. Le contrazioni erano sempre più frequenti e il piccolo Federico aveva fretta di nascere.

E così i sanitari del 118 si sono fermati nella piazzola del distributore di benzina e hanno fatto partorire la donna. Mamma e bimbo stanno bene e sono stati trasportati nel reparto di neonatologia dell’ospedale Buccheri La Ferla.

Il viaggio in auto verso Palermo e l’imprevisto a lieto fine: una donna ha partorito stamattina un bimbo all’interno di un’ambulanza del 118 a Misilmeri. Ad assisterla l’equipaggio composto dal soccorritore della Seus, Vincenzo Saitta, e dall’infermiera Martina D’Angelo.

Il prologo è stato alle 6.30, quando da un auto con a bordo anche la donna- proveniente da Ciminna e diretta verso Palermo- è arrivata una chiamata di soccorso alla Centrale Operativa del 118 guidata da Fabio Genco: il parto era imminente, da qui appunto la decisione di fermarsi a Misilmeri e attendere l’arrivo dell’ambulanza, giunta sul posto pochi minuti dopo.

Il mezzo di soccorso si è quindi diretto verso l’ospedale Buccheri La Ferla, tuttavia non c’è stato il tempo di raggiungere Palermo: il bimbo è nato subito dopo a bordo dell’ambulanza “Misilmeri 45”. Mamma e neonato sono stati poi condotti al Buccheri La Ferla e stanno entrambi bene. Curiosità: il soccorritore Vincenzo Saitta alcuni giorni fa è intervenuto anche in occasione del parto di un bimbo in una casa di Misilmeri.

