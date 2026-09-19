Parto in autostrada: la piccola Andrea nasce in ambulanza

Patti, Messina – Il viaggio verso l’ospedale è finito con una nascita, direttamente a bordo dell’ambulanza. È venuta al mondo così, ieri sera, la piccola Andrea, mentre la mamma veniva trasportata verso il Pronto Soccorso ginecologico del Barone Romeo di Patti. L’ambulanza stava percorrendo l’autostrada A20 quando il travaglio è entrato nella fase decisiva. Non c’era più tempo per arrivare in ospedale: il parto è iniziato durante il viaggio e l’equipaggio ha dovuto trasformare l’ambulanza in una sala parto improvvisata. Alle 20,49 la dottoressa ha assistito la donna e accompagnato la nascita di Andrea. Sei minuti dopo, alle 20,55, la Delta 26 ha raggiunto il Barone Romeo di Patti. Mamma e bambina sono state prese in carico dal personale sanitario, già pronto ad accoglierle. Ad accompagnare il loro ingresso in ospedale anche un applauso spontaneo degli operatori.

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