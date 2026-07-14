Cronaca
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14/07/2026 10:25

Passaggio a livello trampolino a Sampieri, il limite di velocità è di 10 km all’ora

Nessuno legge i segnali stradali, questa è la verità.

di Redazione

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Scicli – Ragusanews sente il bisogno di intervenire sull’annosa vicenda del dosso ferroviario che si trasforma in un pericolosissimo trampolino di lancio per le auto in velocità che percorrono la provinciale 40 Scicli-Sampieri all’altezza di contrada Bruffalori.

Nel novembre del 2011, ormai quindici anni fa, una giovane mamma di Pozzallo perse la vita in quel passaggio ferroviario. Purtroppo, nonostante un semaforo lampeggiante, dei dossi artificiali che negli anni si sono usurati e il limite di velocità di 10 km all’ora, quel luogo è ancora pericolosissimo soprattutto per chi non è di Scicli e non conosce quel dosso.

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Ma basterebbe attenersi al codice della strada e rispettare i limiti per evitare tragedie.

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