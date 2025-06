Passaggio della Campana al Lions Club Ragusa Host, una donna al timone

Ragusa – Il 21 giugno 2025, i giardini di Villa Fortugno a Ragusa sono stati la cornice di un evento speciale: il “Passaggio della Campana” del Lions Club Ragusa Host. Alla presenza di numerose autorità lionistiche, civili, soci e ospiti di altri club service, si è celebrato il cambio di leadership tra il presidente uscente, dott. Emanuele Ottaviano, e la nuova presidente, dott.ssa Carmen Occhipinti, per l’anno sociale 2025-2026.

La dott.ssa Occhipinti, nel suo discorso di insediamento, ha sottolineato l’importanza dei valori fondanti del lionismo – lealtà, integrità, dedizione al prossimo e amicizia – che guidano ogni socio nel suo impegno a favore della comunità. “Essere Lions non è solo far parte di un’associazione, è una vera e propria scelta di vita”, ha affermato con passione. La nuova presidente ha, quindi, presentato il suo programma per l’anno sociale, che prevede nell’immediato diverse iniziative di beneficenza. Tra queste, spiccano i progetti a favore delle famiglie che si occupano dell’affido di bambini, l’aiuto alle famiglie indigenti del centro storico di Ragusa e un’iniziativa per cercare di rendere autonomi i ragazzi autistici, tematiche che le stanno particolarmente a cuore e che rispecchiano i valori di solidarietà e accoglienza propri del Lions.

