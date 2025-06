Passaggio di campana all’Inner Wheel Ragusa Contea di Modica

Modica -Domenica 22 giugno, presso il Country Hotel Torre don Virgilio di Modica, si è svolta la cerimonia del “passaggio di campana” del Club Inner Wheel Ragusa Contea di Modica, un momento ricco di significato che sancisce il cambio di guida per l’anno Inner 2025/2026.

Il Club ha concluso un biennio straordinario con la presidente uscente Daniela Curreri, la quale ha lasciato il testimone alla presidente entrante Maria Agosta. La presidente Maria Agosta sarà affiancata da un direttivo composto da Carmela Firrincieli (vice presidente), Daniela Curreri (immediato past presidente), Concetta Rizza (segretaria), Carmen Figurino Gangitano (tesoriera), Simona Agosta (addetta stampa), Luisa Gennaro (addetta servizio internazionale), dalle consigliere Stefania Amore, Ausilia Cannizzaro, Laura Colombo, Giulia D’Urso, Silvana Di Mercurio, e da Maria Beatrice Antoci (referente internet del club ed Editor del Distretto 211 Italia).

© Riproduzione riservata