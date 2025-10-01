Passeggiata a sei zampe a Scicli nel giorno di San Francesco

Scicli – Iniziative di Tanit Scicli per i prossimi 4 e 5 ottobre. Il pomeriggio del 4 ottobre, giorno di San Francesco, sarà la volta della Passeggiata a 6 Zampe che, vista l’occasione, si svolgerà seguendo un percorso inedito legato ai luoghi francescani del centro storico della cittadina iblea che, in parte, s’intrecciano con le location del film Italo di Alessia Scarso, dedicato alla vita del meticcio che andava a messa; il raduno per una piacevole passeggiata insieme ai nostri amici a quattro zampe è alle 16.00 in Piazzetta dei Mille, con partenza alle 16.30. All’appuntamento possono anche recarsi e partecipare persone senza cani.

Il 5 ottobre, invece, si replica con quello che è un grande classico di Tanit e, cioè, Non Omnis Moriar, l’itinerario guidato presso il Cimitero Monumentale di Scicli. Raduno alle 9.30 di domenica 5 ottobre davanti ai cancelli del Cimitero Monumentale, presso il parcheggio della SP 38, con partenza alle 10.00.

