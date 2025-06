Passeggiata a sei zampe a Scicli

Scicli – L’associazione Tanit Scicli organizza per domenica 15 giugno in collaborazione con Mb Fabbro ed Emporio degli Animali, una Passeggiata a 6 Zampe – Visita guidata a misura di cane, nella quale saranno protagonisti i nostri amici a quattro zampe che accompagneranno i loro padroni alla scoperta di Scicli fra quartieri storici, chiese rupestri e luoghi simbolo della città.

Il raduno è fissato alle 8.30, con partenza alle 9.00 presso Piazza dei Mille (conosciuta in città come Piazzetta Scimone), dalla quale salire fin verso la chiesa di San Vito, il Martire siciliano ricordato dalla chiesa proprio il 15 giugno e rappresentato nella sua iconografia sempre da due cani, protagonisti di uno dei suoi miracoli. Da San Vito, un persorso suggestivo permette di costeggiare le chiese rupestri della Madonna della Catena e di San Pietro, arrivando infine in Piazza Italia, dalla quale ci si incamminerà lungo il quartiere di San Giuseppe, per concludere poi la passeggiata in Villa Penna, accanto alla tomba di Italo Barocco, il meticcio tanto a cuore alla città di Scicli.

La passeggiata è aperta anche a coloro che non sono accompagnati dal loro cane e verrà replicata il 4 ottobre, altra data simbolo nella quale si festeggia San Francesco d’Assisi, protettore degli animali.

Il 21 settembre, tra le due date, Tanit Scicli proporrà inoltre una delle sue classiche passeggiate, quella presso il Cimitero Monumentale di Scicli, luogo iconico della città, intriso di memoria, arte, storia e cultura, raccolte e raccontate nella prima pubblicazione di Tanit Scicli, Non Omnis Moriar, edita lo scorsa agosto.

Per informazioni e prenotazioni a riguardo della Passeggiata a 6 Zampe, è necessario scrivere a tanitscicli@gmail.com o chiamare lo 0932 293958.

