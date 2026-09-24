Passeggiata al cimitero monumentale di Scicli

Scicli – Domenica 27 settembre itinerario guidato presso il Cimitero Monumentale di Scicli, a opera dell’associazione Tanit Scicli.

Il Cimitero Monumentale di Scicli è fra i più belli di Sicilia, con opere d’arte come monumentini privati e cappelle gentilizie, mappati e studiati da Tanit che coinvolgerà anche raccontando dei personaggi capaci di dar lustro alla nostra città. Raduno alle 9.30 di domenica 27 davanti ai cancelli del Cimitero Monumentale, presso il parcheggio della SP 38, con partenza alle 10.00.

Per informazioni e prenotazioni, scrivere a [email protected] o chiamare il 3388614973.

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