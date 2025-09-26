Pastore si sposa accompagnato in chiesa dal suo gregge. VIDEO

Caserta -Un pastore di San felice a Cancello, appartenente a una storica famiglia della zona collinare della città, ha coronato il suo sogno di amore sposandosi nella Parrocchia di Santa Sofia situata in via Cancello a Maddaloni.

Lo sposo Nicola Marto ha deciso di recarsi in chiesa accompagnato da tutto il suo gregge, facendo sfilare le sue pecore, addobbate per l’evento con fiocchi e palloncini, per le strade della città con l’auto davanti che li precedeva. Poi è arrivata anche la sposa Mirela.

